Vestito di nero dava fuoco alle chiese: arrestato

Vestito di nero, e con il volto travisato da un passamontagna, aveva preso di mira le chiese di Muggiò e le auto posteggiate in sosta. La vicenda prende origini dalle indagini dei Carabinieri di Desio, avviate nel giugno 2021, quando un uomo aveva incendiato il portone d’ingresso principale della Chiesa San Carlo sita nel Comune di Muggiò (MB). Fortunatamente le fiamme si erano spente da sole nel giro di qualche minuto, senza causare ulteriori danni. Ad accorgersi dell’accaduto un residente che aveva prontamente allertato le Forze dell’Ordine. Non è risultato del tutto facile risalire all’individuo ma, dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli investigatori avanzavano una prima idea che il piromane potesse risiedere nel territorio e che si spostasse con un’auto. Da allora un’escalation di atti vandalici, dove l’individuo con lo stesso modus operandi cospargeva di liquido infiammabile i portoni dei luoghi o forava i pneumatici delle auto parcheggiate sulla pubblica via e, dagli elementi acquisiti, attraverso dedicati servizi di vigilanza, gli investigatori coglievano sul fatto un 30enne italiano che veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria. Dalle ricerche eseguite nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto elementi inconfutabili riconducenti alle azioni criminali commesse. Ad oggi i militari dell’Arma di Muggiò, stanno conducendo le indagini delegate dalla Procura di Monza, convocando tutte le parti offese coinvolte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA