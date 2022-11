Morto Carmelo La Bionda, con il fratello Michelangelo fece ballare l’Italia: da «One for you, one for me» a «Vamos a la playa» dei Righeira73 anni, si è spento per un male incurabile. I funerali a San Donato Milanese



