Per il 63° anno consecutivo si sono svolte le esercitazioni militari a Punta bianca, la località tra Agrigento e Palma di Montechiaro che la Regione ha dichiarato riserva naturale. Marevivo, i Verdi e un gruppo di cittadini hanno provato a bloccare questo scempio che sta danneggiando irrimediabilmente questo tratto di costa. E' stato un sit in pacifico e non ci sono stati scontri, grazie alla presenza dei carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA