Pallavolo, Hugo Conte “spinge” la Saturnia nei playoff di A3

Mercoledì scatteranno i play off di Serie A3 maschile di pallavolo e sarà subito derby di Sicilia. Le due squadre più in vista dell'isola, la Sistemia Saturnia Acicastello e il Volley Modica si scontreranno al meglio delle tre gare a partire da mercoledì. Gara-1 è prevista al Palasport di corso Indipendenza, a Catania con inizio alle 20,30. Sabato prossimo alle 19,30 la sfida di ritorno nella città della Contea. Eventuale bella il giovedì successivo a Catania.

Dall'Argentina, l'indimenticato campione Hugo Conte, per anni simbolo della Pallavolo Catania in A1, ha inviato ai tifosi etnei un video per salutare anche il suo amico Waldo Kantor che oggi guida in panchina la Saturnia: “Acicastello ha disputato una stagione regolare favolosa, il secondo posto è un ottimo risultato. Adesso i play off. Forza Catania”.

