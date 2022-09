Per gli 86 anni di Silvio Berlusconi il regalo della sua Marta arriva dal cielo

«Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!». Nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, celebrato ieri, Silvio Berlusconi posta sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, con la scritta «Buon compleanno amore, ti amo. Marta». «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io», dice il leader di Forza Italia.

Berlusconi ha poi riunito, per una cena ad Arcore, i figli, i nipoti, amici e collaboratori storici tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Moltissime le telefonate di auguri ricevute dall’ex premier nel corso della giornata tra cui quelle di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

