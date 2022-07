Pericolo scampato: il razzo cinese è caduto in Malaysia

Con un’altissima probabilità il frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera, su una regione dell’Asia meridionale, fra la Malaysia e il Brunei. Lo indica l’astronomo americano Jonathan McDowell, dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, citando un video girato nella città di Kuching (Malaysia). Il frammento appartiene al razzo che il 24 luglio aveva portato in orbita il secondo modulo della stazione spaziale cinese. La circostanza è stata confermata sia dagli Stati Uniti sia dalla Cina: il razzo è caduto sulla Malaysia, in una zona nei presso della città costiera di Bintulu. Le Forze Spaziali americane hanno confermato che l’impatto è avvenuto alle 18,51 italiane. La Cina indica che l’impatto sarebbe avvenuto sul mare.

