Pesaro, fatta brillare la bomba della Seconda Guerra Mondiale

I genieri dell'esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, hanno fatto brillare l'ordigno della seconda guerra mondiale rivenuto in un cantiere stradale nel territorio di Pesaro e disinnescato oggi. Lo stesso regimento ha diffuso un video che mostra la bomba d'aereo americana da mille libbre, nel momento in cui viene fatta brillare in una cava. "Attenti al fuoco..., tre... due... uno..per Santa Barbara...Fuoco!" dice una voce maschile e la bomba esplode sollevando una colonna di terra e nuvole di fumo bianco. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Pesaro e dal comando forze operative nord di Padova, si sono svolte in tre fasi: nella prima è stata costruita attorno alla bomba una struttura di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti ad una esplosione accidentale; nella seconda fase l'ordigno è stato neutralizzato rimuovendo l'innesco; nella terza fase è stata fatta brillare la bomba.

(video alanews)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA