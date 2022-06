Play off serie C, Padova Palermo 0 a 1: gli highlights

Il Palermo espugna l’Euganeo di Padova e si aggiudica la gara d’andata della finale play-off che vale la promozione in serie B. Confronto comunque ancora aperto e ultimi 90' decisivi domenica prossima in terra siciliana. In uno stadio sold-out (oltre 13 mila i paganti, di cui 3 mila di fede rosanero), con splendide scenografie in entrambe le curve, a decidere la sfida è stato un gol ad inizio gara. Nell’occasione, al 10', decisiva una disattenzione della difesa di casa, con Curcio che rinvia addosso a Valente, palla che schizza in mezzo all’area piccola, dove Floriano mette in rete da due passi. Biancoscudati vicini al pareggio attorno alla mezzora, prima con una rete annullata a Bifulco per fuorigioco e poi con un salvataggio sulla linea di Marconi su colpo di testa di Chiricò: in entrambi i casi decisivo il controllo al Var. Nella ripresa Padova alla ricerca costante del pareggio, ma siciliani pericolosi in azioni di contropiede. Pesante l'ammonizione per due giocatori, Damiani tra gli ospiti e Ajeti tra i padroni di casa, che già diffidati saranno squalificati per la gara di ritorno.

(video Youtube/Eleven)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA