Quando Carlo e Diana visitarono la Sicilia (e furono ospiti di Mario Ciancio)

30 aprile 1985: Carlo, da ieri Carlo III re d’Inghilterra, viene in visita in Sicilia accompagnato da Lady Diana. Amante della natura e del bello, come ha sempre dimostrato negli anni, il principe di Galles e Lady D come prima tappa sceglie un agrumento alle porte di Catania, in contrada Cardinale, della famiglia Biondi-Ciancio: ad accoglierlo l’editore Mario Ciancio Sanfilippo con la moglie e i cinque figli. Apprezzato il profumo di zagara, Carlo e Diana si spostarono nell’area archeologica di Siracusa per ammirare il Teatro Greco e gli altri siti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA