Ravanusa, in video inedito la violenza dell'esplosione: due donne in auto vive per una manciata di secondi

In un video inedito, trasmesso questa sera dal Tg1, c'è tutta la violenza dell'esplosione che lo scorso 11 dicembre ha provocato a Ravanusa, in provincia di Agrigento, il crollo di due palazzine e la morte di nove persone, oltre al bimbo che una delle vittime portava in grembo. Nelle immagini di una telecamera a circuito chiuso si vede e si sente l'esplosione, dovuta secondo gli accertamenti ancora in corso ad una fuga dalla rete del gas, e in particolare è visibile anche un'auto, a bordo della quale si trovavano due donne, che stava percorrendo una delle vie adiacenti a via Trilussa, riuscendo a superare appena in tempo il luogo dell'esplosione.

Le immagini saranno acquisite gli atti dell’inchiesta della Procura di Agrigento. Il pool che sta conducendo l’inchiesta, coordinato dal procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella, composto anche dai pm Sara Varazi e Chiara Bisso, ha fatto notificare, nei giorni scorsi dai carabinieri, ai vertici regionali e nazionali di Italgas, un avviso di «accertamenti tecnici irripetibili». Dovendo eseguire accertamenti sui luoghi del disastro, in contraddittorio fra le parti, a tutela degli stessi 10 indagati, si è proceduto alla notifica dell’atto che gli consentirà di partecipare alle operazioni con tutte le garanzie del caso e facendosi assistere da un difensore e dai propri consulenti di parte. A confermare che gli indagati - dirigenti e tecnici della società Italgas - sono 10 era già stata la Procura che ha precisato che gli avvisi «sono stati notificati unicamente a garanzia dei possibili indagati».



