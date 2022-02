Robert Irwin, Il figlio di Steve 'The Crocodile Hunter' Irwin, è stato costretto a fuggire per salvarsi la vita quando un enorme coccodrillo di 5 metri si è lanciato contro di lui in uno zoo del Queensland in Australia.

Robert, 18 anni, stava testando se Casper fosse abbastanza a suo agio con il suo nuovo recinto. Evidentemente lo è.

