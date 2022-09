Ruba un aereo, decolla ma poi non sa atterrare: aiutato via radio da un pilota

Cory Wayne Patterson, l’uomo che ha rubato un bimotore dall’aeroporto di Tupelo (Mississippi) dove lavora minacciando di schiantarlo contro un emporio Walmart, ha detto alla polizia mentre era in volo che non sapeva come atterrare. I negoziatori lo hanno quindi messo in contatto con un pilota, che lo ha aiutato ad effettuare la manovra. Lo hanno riferito gli investigatori, precisando che Patterson ha solo alcune competenze di volo ma non ha la licenza di pilota.

