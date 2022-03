Un' alta pressione sub-tropicale, rileva iLMeteo.it, sta portando, in parte dell'Europa, non soltanto un breve assaggio di primavera, ma i venti caldi provenienti direttamente dal deserto del Sahara stanno trasportando anche grosse quantità di sabbia. Cieli rossi in Marocco, Spagna e sui Pirenei in Francia.

Una parte del pulviscolo rosso è previsto in arrivo anche in Italia.

