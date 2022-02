Con Aka7even e Arisa, entrambi vestiti in bianco (ma Aka ha sulla giacca le frasi del brano), Alex Baroni torna a rivivere con una delle sue migliori canzoni, "Cambiare". Arisa, che torna a Sanremo per accompagnare il giovane talento napoletano, è da brividi sulle note suonate al piano da Aka7even, che non delude e alla fine si abbandona tra le braccia di Arisa, cui consegna una rosa e un eloquente sospiro di sollievo. A riportare alla realtà il pubblico la spensieratezza di quel Zia Mara e Fantasanremo che i due pronunciano per vincere il gioco nella spietata competizione con Michele Bravi.

