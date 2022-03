Maggiore peso al credito scolastico e all'orale. La versione definitiva delle ordinanze firmate in queste ore dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per disciplinare gli esami di maturita' ha stabilito che al credito scolastico sara' attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25.

