La videosorveglianza in Brasile hanno ripreso il momento in cui un'auto è esplosa durante il rifornimento. Presumibilmente l'auto era dotata di un serbatoio di gas propano illegale che non era compatibile con il serbatoio di gas naturale su cui era in funzione l'auto. E' successo a Fortaleza nel nord-est del Brasile il 18 marzo 2022. Nè il lavoratore della stazione di servizio né il proprietario del veicolo non sono rimasti feriti.

