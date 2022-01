Spinta sulle rotaie della metro, salva per pochi centimetri

Una tragedia è stata evitata per un soffio nella metropolitana di Bruxelles. Poco prima delle 20, un giovane ha spinto una donna sui binari della stazione di Rogier, nel centro della capitale belga. La vittima si è ritrovata così sulle rotaie mentre si avvicinava una metropolitana. L'autista è stato in grado di fermare il treno appena in tempo eseguendo una frenata di emergenza. Diverse persone presenti in banchina sono intervenute per aiutare la vittima a salire. “Il conducente ha reagito molto bene. Ma è ancora sotto shock", ha detto un portavoce di Stib, la compagnia di trasporti intercomunali di Bruxelles. La donna che è stata spinta non ha riportato gravi ferite. Il suo presunto aggressore è stato arrestato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA