Ignoti hanno tentato di rapinare una filiale di Unicredit ad Afragola questa notte. Il piano terra dell'edificio in Corso De Nicola è stato sventrato dai rapinatori. La polizia scientifica è giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso. Non è stato possibile al momento ottenere ulteriori informazioni sull'accaduto.

(local team)

