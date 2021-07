Tale e Quale Show 2021, ecco chi saranno i concorrenti

Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai1 dal prossimo 17 settembre per la sua undicesima stagione.

I concorrenti saranno Ciro Priello dei The Jackal, reduce dal successo di Lol – Chi ride è fuori, Alba Parietti, l’attore Biagio Izzo, la cantante Francesca Alotta, l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la showgirl Stefania Orlando, Dennis Fantina (ex di Amici), Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia, i Gemelli di Guidonia e Deborah Johson, cantante, figlia di Wesley Johnson.

In Giuria oltre veterana Loretta Goggi e al confermato Giorgio Panariello ci sarà quasi sicuramente Cristiano Malgioglio.

