Torre Eiffel sotto le bombe dei russi: il video choc del Governo ucraino

Pensa se accadesse in un'altra capitale europea". Il ministero della difesa di Kiev ha diffuso un video per sensibilizzare l'Occidente sull'invasione russa in Ucraina. Si vede la Tour Eiffel di Parigi bombardata dai caccia di Putin, causando esplosioni, suoni assordanti e colonne di fumo sulla capitale francese. Alla fine del filmato l'appello firmato dal presidente Volodymyr Zelensky: "Chiudete il cielo sopra l'Ucraina o dateci degli aerei per combattere. Se cadiamo noi, cadete anche voi".

(alanews)

