Torte sulla statua di cera di re Carlo d''Inghilterra

Questa mattina una coppia di attivisti di Just Stop Oil ha lanciato due torte in faccia contro il modello in cera di re Carlo III presente nel famoso museo Madame Tussauds a Londra. I giovani si sono finti dei visitatori per poi mostrare le magliette con la scritta "Just stop oil" e compiere l'azione dimostrativa quando si sono avvicinati alla statua. Sono stati arrestati dalla polizia per danneggiamenti. Gli ambientalisti chiedono al governo britannico di sospendere tutte le nuove licenze e i consensi per l'estrazione di petrolio e gas. Altre proteste si sono verificate nelle ultime settimane: attivisti hanno colpito con zuppa di pomodoro il capolavoro "I girasoli" di Vincent van Gogh conservato a Londra, mentre ieri in Germania due membri di "Last generation" hanno gettato del purè contro "Il pagliaio" di Claude Monet.

(alanews)

