Treno merci deraglia dopo avere sfondato la barriera di fine corsa

Un treno merci di tredici vagoni che trasportava materiale ferroso è uscito dai binari alla stazione di Seregno, in provincia di Monza.

E’ accaduto intorno alle 14 durante le operazioni di manovra su un binario di servizio: per causa in corso di accertamento, ha sviato andando a sfondare la barriera di fine corsa proseguendo oltre per circa duecento metri. Sul posto si trovano i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i tecnici di Rfi per la messa in sicurezza dell’area. Al momento il traffico sulla linea Milano Chiasso è sospeso nella zona di Seregno. Ad uscire dai binari sono stati alcuni dei 13 carri che componevano il convoglio merci. Macchinista e manovratore sono stati visitati dai soccorritori del 118, erano sotto choc ma non feriti e quindi non sono stati trasportati in ospedale. Al momento sulle linee Milano - Chiasso e Saronno - Albairate, la circolazione è sospesa. I treni della linea Saronno Albairate sono limitati a Milano Greco Pirelli e sostituiti da autobus.



(localteam/youtube)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA