«Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina». E’ quanto dice il Presidente ucraino Zelensky in un video appena diffuso sui social, girato in modo artigianale, con una luce scarsa, per strada. Il Presidente vestito con una tuta militare è circondato da altre quattro persone anche loro in tenuta militare.

