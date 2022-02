Chi si arruola spontaneamente e chi viene chiamato alle armi. L'inizio della guerra in Ucraina ha portato il Paese a chiamare tutti i cittadini al fronte per combattere l'invasore russo. In molti prima di andare alla guerra stanno cercando di mettere al sicuro le famiglie. In questo video un giovane costretto a lasciare la figlia che sale in un autobus diretto lontano dalle zone a rischio: è straziante l'addio alla piccola.

