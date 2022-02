A Kiev in molti hanno passato la notte scorsa nelle stazioni della metropolitana di Kiev, ritenuta un rifugio sicuro dai bombardamenti russi, o nei bunker: c'è chi ha dormito per terra, chi si è organizzato con un materassino e un sacco a pelo. E chi si è portato la chitarra e ha intonato una canzone per stemperare la tensione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA