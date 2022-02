Ucraina, Zelensky agli europei: «Venite a combattere a Kiev»

Il presidente ucraino Zelesky ha invitato gli europei che hanno "esperienza di guerra" a "venire a combattere in Ucraina". "Se avete esperienza di combattimenti in Europa e non volete stare a guardare l'indecisione dei politici, potete venire nel nostro Paese e unirvi a noi nella difesa dell'Europa", ha detto Zelensky, comparendo in tv con il volto provato, indossando un maglione militare. E ha chiesto ai cittadini europei di "chiedere ai loro governi che l'Ucraina riceva più aiuti finanziari e militari".

(Youtube/alanews)

