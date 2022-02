Un lupo avvistato nel parcheggio del centro commerciale

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castellarano (Reggio Emilia) il 20 febbraio, intorno a mezzanotte e mezzo, ha avvistato un lupo all'altezza del parcheggio del centro commerciale Vittoria. L'animale ha percorso un tratto della strada che costeggia il parcheggio, poi si è diretto verso i campi, disperdendosi per le campagne in direzione del paese di San Valentino. Essendo il lupo una specie protetta in Italia sin dal 1971, i carabinieri hanno informato e attivato i colleghi della stazione carabinieri forestale di Scandiano a tutela dello stesso animale.

(Youtube/Alanews)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA