Videomaker e youtuber aggrediti nella metro di Roma: facevano un video sulle borseggiatrici

«Siamo stati aggrediti da un gruppo di borseggiatori nella metro di Roma». È la denuncia di Simone Cicalone, noto youtuber romano, vittima dei borseggiatori sulla metro A. L’ex pugile e gli altri componenti del suo gruppo si trovavano sulla banchina della stazione Piazza di Spagna in direzione Lepanto.Stavano per iniziare delle riprese per un video quando è scattata l’aggressione. «Stavamo facendo un nuovo video sulla metropolitana di Roma, c’è stato un casino: hanno rotto la telecamera, hanno colpito Evelina – videomaker del gruppo di Cicalone – che ha sbattuto contro il muro, è stata picchiata sia da un uomo che da alcune donne. Poi è intervenuta la Polfer che li ha fermati. Uno aveva il divieto di dimora a Roma, ma stava qui». Anche Cicalone è rimasto ferito durante l’aggressione.

