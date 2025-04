Villa dei Quintili a Roma, riaffiora pavimento in marmo di 160 mq quasi intatto

Video dalla rete

«Si tratta di un piano pavimentale in opus sectile a modulo geometrico con lastre di cipollino e listelli di giallo antico, che rappresenta un vero unicum all’interno di questo complesso per via dell’estensione: 160 mq appunto – spiega Clara Spallino, funzionario architetto del Parco archeologico dell’Appia Antica – Ora è in corso il restauro e creeremo un sistema di passerelle per rendere questo spettacolo visibile a tutti».