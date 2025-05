Viterbo, paura alla festa per i 125 anni della Lazio: paracadutista cade sul tetto di una casa

Video dalla rete

Grande spavento sabato pomeriggio a Caprarola, nel Viterbese, durante le celebrazioni per i 125 anni della S.S. Lazio. Il paracadutista Lino Della Corte, atleta della sezione Paracadutismo del club biancoceleste, sul finire della sua esibizione acrobatica è stato costretto a una manovra d’emergenza, atterrando sul tetto di un’abitazione vicino a Palazzo Farnese.​​«Nessuna contusione, nessuna ferita, nessun tipo di intervento», ha poi rassicurato il paracadutista dopo l’incidente. «Oggi a Caprarola per la festa “E penso a te” – ha spiegato Della Corte sui social – ho avuto un problema in atterraggio per una forte turbolenza causata da un aumento repentino del vento. Grazie a mamma Folgore ho gestito tutto abbastanza bene causando un po’ di spavento generale, ma fa parte del gioco. l’importante è non aver creato problemi ai presenti».

