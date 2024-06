Vittoria Schisano e Ivan Cotroneo: «La protagonista de “La vita che volevi” è una donna transgender, in Italia è la prima volta»

Video dalla rete

Lunedì 3 giugno all’Università IULM di Milano l’attrice Vittoria Schisano e il regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo hanno presentato la nuova serie Netflix «La vita che volevi». Si tratta di un progetto unico nel suo genere, in quanto prima serie tv italiana ad avere come protagonista una donna transgender.

«La vita che volevi nasce dal desiderio mio e di Monica Rametta, che con me è la co-creatrice della serie, di mettere come protagonista, al centro di una storia che riguardasse la genitorialità, una donna Amab (termine con cui si indica una persona a cui è stato assegnato il genere maschile alla nascita, ndr). Abbiamo avvertito un vuoto, e la necessità di accendere una luce su un personaggio T, che ha fatto la transizione».

Si tratta anche della prima volta che una donna transgender viene rappresentata con «dignità» come sottolineano più volte sia Cotroneo che Schisano, che ha confessato di aver rifiutato molti ruoli negli ultimi dieci anni per film e prodotti televisivi che continuavano a scritturare donne Amab sulla base di stereotipi e pregiudizi, che in tutti questi anni non hanno fatto altro che creare «una cultura misogina, ignorante e non-culturale, che ha fatto solo danni» ha sottolineato l’attrice.

«Mi auguro che ci sarà in futuro più attenzione a questo segmento della società che ho raccontato – conclude Cotroneo – come a tutti gli altri che rimangono esclusi dalla narrazione. Perché chi esclude, come è successo fino ad adesso, opera una censura».