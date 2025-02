Volo NewYork-Delhi: il video dal caccia che ha scortato l’aereo a Fiumicino

Video dalla rete

Un volo dell’American Airlines, partito da New York e diretto a Delhi, ha subito un drammatico cambio di rotta domenica pomeriggio a causa di una presunta segnalazione di allarme bomba. Il Boeing 787-9 Dreamliner, con a bordo 199 passeggeri e membri dell’equipaggio, stava sorvolando il Mar Caspio quando ha invertito la rotta verso l’aeroporto di Fiumicino a Roma.

L’aereo è atterrato senza problemi sulla pista 1 dell’aeroporto alle 17:22, scortato da due caccia militari Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana. Questo intervento ha garantito la sicurezza dell’operazione di atterraggio.