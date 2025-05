Wanda Nara e il divorzio da Icardi: la showgirl in Tribunale su una Lamborghini rosa

Video dalla rete

(LaPresse) Wanda Nara è arrivata al Tribunale della Famiglia di Milano per affrontare l’udienza con l’ex marito Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray. L’incontro ha come obiettivo la definizione della spartizione del patrimonio coniugale a seguito del divorzio. La showgirl, imprenditrice e influencer argentina è arrivata in via San Barnaba guidando una vistosa Lamborghini rosa, attirando immediatamente l’attenzione dei numerosi giornalisti, compresi alcuni inviati dall’Argentina. Senza rilasciare dichiarazioni, Nara ha evitato la folla entrando direttamente nel parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia. La separazione legale tra i due risale a marzo e l’udienza assume un valore decisivo per risolvere le questioni economiche ancora aperte, tra cui la suddivisione degli immobili e dei beni acquisiti durante gli anni di convivenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA