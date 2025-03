Wanna Marchi e Stefania Nobile, il blob delle loro televendite

Video dalla rete

Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, Wanna Marchi si fece notare per le chiassose televendite di prodotti dimagranti basati su micronizzato di tarassaco ed estratti di alghe, con cui, grazie anche al suo particolare stile comunicativo, ebbe un certo successo. La figlia Stefania Nobile debuttò in televisione a tredici anni con piccole partecipazioni e in seguito come annunciatrice televisiva per Rete 4 ma dall’83 il grande salto fu al fianco della madre nel ‘Wanna Marchi Show’, su Rete A, dove le due donne vendevano cosmetici e in seguito prodotti esoterici, per togliere ‘il malocchio’.

