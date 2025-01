Webcam di Miyazaki riprende il momento del terremoto in Giappone

Video dalla rete

Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato nel sudovest del Giappone, nella regione di Kyushu. È stato emesso un allarme tsunami nelle prefetture di Miyazaki e Kochi, come riferisce l’Agenzia meteorologica nazionale.Non sono state segnalati al momento particolari criticità nelle aree del Giappone meridionale interessate dall’allarme tsunami lanciato dall’Agenzia meteorologica (Kishocho), per quanto in alcune località delle prefetture di Miyazaki e di Kochi le abitazioni più vicine alla costa siano stati emessi ordini d’evacuazione. Secondo le stime del Kishocho, l’onda attesa per la prefettura di Kochi – parte orientale dell’isola di Shikoku – dovrebbe essere alta un metro.A causa del terremoto che ha innescato l’allarme, di magnitudo 6.9, alcune tratte ferroviarie nelle isole di Shikoku e Kyushu sono interrotte.

