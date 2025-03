Will Smith balla con Tatyana Ali: ricreano la scena de “Il Principe di Bel Air” 35 anni dopo

Video dalla rete

Una reunion di Will Smith con Tatyana Ali e la rapper Doechii 35 anni dopo “Il Principe di Bel Air”. L’attore ha condiviso sui social il video di un balletto sulle note di “Anxiety” che ha fatto impazzire i fan: i due si sono esibiti nella scena iconica, tra le più famose della serie tv andata in onda negli Stati Uniti tra il 1990 e il 1996. Protagonisti proprio Will e l’attrice che interpretava Ashley Banks, la cuginetta del protagonista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA