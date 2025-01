Willem Dafoe non viene riconosciuto per strada, l’influencer: «Adoro il tuo outfit, cosa fai per vivere?»

Video dalla rete

L’influencer Hikhann, che su TikTok può vantare quasi 300mila follower, ha intervistato per strada l’attore di fama mondiale Willem Dafoe. «Scusami, adoro il tuo outfit, cosa fai per vivere?», chiede il ragazzo che sembra non aver riconosciuto la star di Hollywood. «Sono un attore» replica il 69enne di Appleton che dà il via a una breve conversazione sul suo lavoro sul grande schermo. «Cosa amo del mio lavoro? E’ sempre diverso». «Cosa consiglio a chi sta intraprendendo la mia carriera? Non do consigli, ognuno deve trovare la propria strada. Dico solo divertitevi». E poi: «Come voglio essere ricordato? Non ci penso». «Dove ti vedi fra cinque anni?», chiede ancora l’influencer. «Non lo so. Ho difficoltà a pensare oltre il domani…» dice ancora Dafoe.