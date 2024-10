X Factor, Jake La Furia elimina un concorrente ma poi lo abbraccia: «Sei fortissimo. Lo faccio per te»

Video dalla rete

Il concorrente di XFactor Giovanni Fausto Meloni fa un’esibizione perfetta con il suo inedito “Control”, ma Jake La Furia decide di non farlo entrare nella sua squadra perché è convinto che X Factor non sia il posto giusto per lui. «Adesso mi devo tirare una zappa sui piedi, perché ti devo fare un grande favore. Io non ti devo fare entrare qua. Tu non sei un cantante pop. Sei un rapper fortissimo. Se ti faccio entrare, la metà della credibilità che hai, l’hai persa. Io ti faccio un favore e ti dico che tu sei bravissimo, ma devi essere bravissimo fuori da qua».

