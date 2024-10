X Factor, la 17enne Mimì incanta con la sua voce nel primo Live Show

Video dalla rete

Durante le selezioni di X Factor 2024, la giovanissima concorrente Mimì, soli 17 anni della provincia di Monza-Brianza, è sempre stata intensissima.

Non è stata da meno durante il primo Live Show di stagione: la sua cover di “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi è stata una delle performance più applaudite della serata.

