X Factor, Manuel Agnelli sbotta con i concorrenti: «Mai visto una m…peggiore di questa»

Video dalla rete

Ai bootcamp di XFactor va in onda il disappunto di Manuel Agnelli nei confronti dei Potara, un duo della squadra di Jake La Furia, e per la loro interpretazione di «Smells like teen spirit» dei Nirvana. «Non ho mai sentito una m.. pegiore di questa», sbotta a un certo punto Agnelli che, per protesta, volta la schiena ai cantanti e si tappa le orecchie per non sentire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA