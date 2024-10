X Factor, Marina polemica con lo switch di Paola Iezzi: «Non sono d’accordo, la musica ha perso»

Video dalla rete

Momento di tensione durante il Bootcamp di Paola Iezzi nel corso della puntata di giovedì 10 ottobre di X Factor: la plurilaureata Marina Del Grosso ha visibilmente manifestato il suo disappunto quando ha dovuto cedere la sedia a Laura Fetahu. «Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show. La qualità è la musica studiata, la musica vera». «Ti blocco un attimo, io faccio questo lavoro da 30 anni – ha detto Paola alla concorrente appena silurata – se posso darti un consiglio: la tua reazione adesso non va bene. La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta». Marina ha poi abbandonato il palco (ignorando visibilmente Laura accanto a lei) e in lacrime, dietro le quinte, si è detta dispiaciuta perché «la musica ha perso di nuovo».

