X Factor, Mimì emoziona ancora con la sua voce

Il Live Show

Ha eseguito “Something On Your Mind” di Karen Dalton

La sua voce emoziona qualunque sia la canzone che deve eseguire. Se poi il suo giudice Manuel Agnelli le assegna un pezzone assai complesso, magari poco conosciuto però di sicuro impatto, come “Something On Your Mind” di Karen Dalton il gioco è fatto: a X Factor 2024 Mimì continua a stupire anche nel secondo Live Show – giovedì su Sky e in streaming su NOW – raccoglie applausi e complimenti dai giudici e dal pubblico.​​Immagini concesse da Sky

