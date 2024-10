Video dalla rete

Il talento di Mimì Caruso ha emozionato una volta di più i giudici di XFactor anche ai Bootcamp. Con la sua versione da brividi di “Godspeed” coinvolge tutto il pubblico che al termine della sua esibizione le tributa una standing ovation. Manuel Agnelli le conferma un posto nella sua squadra. XFatctor è in onda su Sky Uno ogni giovedì alle 21,15 e in streaming su Now.

