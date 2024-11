Video dalla rete

«Les Votives» si sono esibiti nell’interpretazione migliore della seconda serata dei Live di «XFactor» con un classico del pop: «Sign of the Times» di Harry Styles. La performance che ha stregato il pubblico e ha convinto anche i giudici. Persino Manuel Agnelli ha fatto loro i complimenti e li ha paragonati a Prince in «Purple Rain».

