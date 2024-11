Xi al centro, Biden dietro al lato: la foto opportunity che non piace in Usa

Video dalla rete

Il New York Post si fa beffe di Biden nella foto di gruppo dell’Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) in corso a Lima: nella foto opportnity è in seconda fila in fondo. La Casa Bianca dice che la sua posizione era giusta ma c’erano errori di protocollo per altri membri. il leader cinese Xi era al centro in prima fila. ​Joe Biden ha detto a Xi Jinping di essere «molto orgoglioso dei progressi fatti insieme» nei suoi anni alla Casa Bianca. «I nostri due Paesi non possono consentire che la competizione viri in conflitto. E’ la nostra responsabilità che non avvenga e negli ultimi quattro anni abbiamo provato che è possibile avere una relazione di questo tipo», ha sottolineato. Biden ha sollevato nel suo colloquio con Xi a Lima, a margine del vertice Apec, diversi punti di divergenza, incluso l’auto governo di Taiwan. Biden, ha spiegato la Casa Bianca, ha anche espresso «profonda preoccupazione» per il sostegno di Pechino all’industria della difesa russa e ha condannato il dispiegamento delle migliaia di soldati nordcoreani in Ucraina, laddove la Corea del Nord è un alleato della Cina. E’ questo un momento di transizione in cui la stabilità delle relazioni bilaterali «è essenziale». Biden e Xi si sono stretti la mano all’inizio del loro colloquio.

