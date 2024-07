Video dalla rete

Con il gol segnato contro la Francia a nemmeno 17 anni (li ha compiuti il 13 luglio), Lamine Yamal è entrato nella storia del calcio come il giocatore più giovane capace di andare a segno agli Europei. Già a 13 anni dimostrava di cosa era capace. Come si vede in questo video, diventato virale negli ultimi giorni.

