Yemen, l’ultimo aereo civile distrutto dal bombardamento israeliano. Il video del fuggi fuggi dei passeggeri

Video dalla rete

Almeno quattro bombardamenti aerei israeliani hanno preso di mira la pista dell’aeroporto di Sana’a nello Yemen negli ultimi giorni. Un aereo della Yemenia Airlines, l’ultimo rimasto, è stato distrutto appenna pochi minuti dopo che era atterrato, proveniente dalla Giordania. I passeggeri sono scesi correndo, avvisati del pericolo dalle sirene di allarme, e sono scappati via con i loro bagagli. Poco dopo si è verificato l’attacco israeliano, sferrato da dieci jet da combattimento dell’aeronautica israeliana, secondo quanto riferito dall’emittente israeliana «Channel 12», che ha completamente distrutto l’aereo di linea. Lo scalo internazionale è controllato dal gruppo yemenita filo-iraniano Ansar Allah, meglio noto come Houthi, e per questo motivo è stato oggetto di numerosi attacchi da parte di Israele negli ultimi mesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA