Quarant'anni fa veniva ucciso a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Alle 21:15 del 3 settembre 1982, la A112 sulla quale viaggiava fu affiancata in via Isidoro Carini da una Bmw, dalla quale partirono alcune raffiche di Kalashnikov che non lasciarono scampo al prefetto e alla moglie, Emanuela Setti Carraro. Nell'agguato perse la vita anche l'agente Domenico Russo. abr/gtr/

