Novantanove anni e non sentirli. Giuseppe Paternò li compirà il 10 settembre ed è il laureato più anziano d'Italia, proclamato dottore magistrale la settimana scorsa in Scienze Filosofiche all'Università degli Studi di Palermo. Il traguardo di Paternò non poteva non essere celebrato dall'ateneo palermitano. Il neolaureato è stato ricevuto dal Rettore Massimo Midiri nella sede centrale di Palazzo Steri. xd7/vbo/mrv

