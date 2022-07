A maggio e giugno rallenta la crescita dell'occupazione

Nei primi sei mesi dell'anno sono stati creati circa 230 mila posti di lavoro al netto dei fattori stagionali, quasi 100 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019, anno di espansione dell'occupazione non influenzato dalla pandemia e dai provvedimenti straordinari adottati per farvi fronte. È quanto emerge dal report sul mercato del lavoro realizzato da ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Banca d'Italia e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. abr/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA